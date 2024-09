ANO, už začínáme umět i Senát

Kdo v minulosti kandidoval do Senátu za pravicovou nebo liberální stranu, mohl počítat s tím, že jeho šance v druhém kole jsou velké. Kandidáti hnutí ANO, ať už v prvním kole uspěli sebevíc, v tom druhém prohrávali. Odpor k Babišovi a jeho politikům byl v té pětině lidí, kteří k druhému kolu senátních voleb chodí, příliš velký. To už neplatí. Letos ANO v horní komoře nebývale uspělo. Získalo sedm nových senátorů, to je víc, než kolik měla jeho senátorská sestava dosud členů. Ta se rozrostla na jedenáct a rázem je srovnatelná s kluby lidovců a starostů. (Zdaleka nejvíc senátorů drží občanští demokraté a TOP 09.)