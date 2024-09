Kdy naprší hvězdy Michelinu?

O jakého průvodce se jedná? Není jím nikdo menší než slavný Gault & Millau. V šedesátých letech minulého století jej v Paříži začali psát Hen- ri Gault a Christian Millau, novináři zapálení do gastronomie. Jejich hlavní záměr byl recenzemi podporovat kreativitu šéfkuchařů a rozvoj odvětví celkově. Kupodivu, i po více než šedesáti letech tato novinářská DNA značce zůstala. Pokud cestujete do zahraničí, je dost možné, že jste v nějaké G&M hodnocené restauraci byli, aniž jste to věděli. Nezaměřuje se totiž vysloveně jen na luxusní zážitky, ale především na skvělé jídlo. Na podniku jste mohli vidět žlutou plaketu s logem a vyobrazením kuchařských čepic, jimiž průvodce oceňuje restaurace na stupnici od jedné do pěti. Velmi rozšířené je G&M v okolních zemích: v Rakousku a Německu, ve Švýcarsku, samozřejmě ve Francii a Belgii, ve Velké Británii, dále v Srbsku, Chorvatsku, ve Slovinsku (kde všude na ně přispívá stát), ale také ve Spojených arabských emirátech, Turecku a USA.