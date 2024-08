Opravdu těžký batoh i opravdové kamarádství. V tom je pořád kouzlo skautingu

Byl jsem na několika. Zároveň jsem na fotkách sledoval zvednutou vodu na tábořišti svého vlastního oddílu, kam jsem se letos nedostal. A zrovna jsem se vrátil z návštěvy skautského vzdělávacího kurzu v jižních Čechách kousek od Bechyně, který vypadá jako tábor – čerstvě dospělí mladí lidé se zde připravují na to, že z nich budou skautští vedoucí. A byl to úžasný zážitek. Mezi účastníky ve věku osmnáct nebo devatenáct let a staršími instruktory panovala atmosféra důvěry a vzájemného respektu. Často se bavili o těžkých věcech, třeba co se v oddílech nepovedlo. Můžou to být i bolestné události, které vedly třeba ke zranění. A bylo hrozně povzbudivé vidět mladé lidi, kteří dorůstají do role, kdy budou přebírat zodpovědnost, a zároveň instruktory, kteří jsou jim průvodci podobnými složitými situacemi.