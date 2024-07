Jak Andrej Babiš nové kamarády našel

Nastolenou trajektorii jsme mohli vidět od prezidentských voleb. Babiš tehdy prohrál s Petrem Pavlem a bylo patrné, že zvažuje, jak dál. Má zůstat v politice? Pro nikoho není příjemné sledovat, že se proti němu spojí tak obrovské množství voličů. Pokud tedy v politice zůstane, kudy jít? Ze všech vystoupení vyzařovalo, že interpretace byla přímočará – musí si jít pro hlasy té části veřejnosti, která je nejvíc rozčilená. A mnohdy i oprávněně, protože se jim díky inflaci (rostoucí už za Babišovy vlády, ale kdo si to dnes pamatuje) zhoršila životní úroveň. Je ale jedno, co přesně vede k onomu rozčilení, všechno se hodí. Nechuť k Ukrajincům, liberálům, genderu, green dealu… vše je Babiš ochoten absorbovat. Vznikla tak komora hněvu. Nicméně šéf ANO se stále musel držet trochu zpátky, protože nemalá část jeho voličů nechce protiukrajinskou rétoriku a opouštět západní svazky v Evropě. To ale pro Babiše evidentně skončilo evropskými volbami.