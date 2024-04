Vítězství Petera Pellegriniho posiluje Andreje Babiše

Vítězství Petera Pellegriniho na Slovensku bude mít vliv i na Česko. Andrej Babiš má velké šance vyhrát příští parlamentní volby a sestavovat vládu. Jakým směrem by se ubírala, naznačila právě jeho cesta na Slovensko, kde se aktivně zapojil do prezidentské kampaně. Vystoupil na večeru, kde spolu s dalším někdejším spolupracovníkem StB Jozefem Banášem burcovali přítomné, aby volili Pellegriniho. Ten byl s nimi na pódiu.

Andrej Babiš se netají tím, že by rád vytvořil osu Praha – Bratislava – Budapešť, která by byla euroskeptická, méně proukrajinská a více nacionalistická. S Pellegrinim si po celou dobu notovali, zejména pak v útocích na média. „Náš soupeř nejsou strany, náš soupeř jsou média,“ řekl v sále Babiš. Slovenský kandidát na prezidenta souhlasil, kritizoval klasická média a chválil ta alternativní (rozuměj dezinformační): „Lidé mají vlastní rozum a hledají si svou pravdu. Tyto deníky a weby nakonec nebudou mít žádné čtenáře,“ řekl Pellegrini a dodal: „Mě zajímá nejen to, co každý den říká Zelenskyj. Chceme slyšet i to, co říká Putin. Ale nám vypnuli ruskou stranu.“