Do pekla s Ficem

Robert Fico je krok od jmenování předsedou slovenské vlády. Šéf Hlasu Peter Pellegrini odmítl nabídku od Progresivního Slovenska, aby se stal premiérem, a dal přednost koalici s Ficem a skupinou dezinformátorů a extremistů pod hlavičkou Slovenské národní strany Andreje Danka. Na společné tiskové konferenci tři lídři slíbili občanům velmi podivnou budoucnost.

Robert Fico doslova prohlásil: „Jsme tu, připravení, ale i poučení. Tato kombinace našich vlastností, které máme k dispozici, nás předurčuje k tomu, abychom to peklo, do kterého jdeme, zvládli. Za Smer oznamuji, že se budeme řídit starým dobrým slovenským příslovím: Do pekla? Dobře, ale na velkém bílém koni.“ Myslel to jinak, ale vyznívá to, že bývalý a budoucí premiér Slovákům slibuje, že jim přinese peklo, ale on si tu jízdu užije.