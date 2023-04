Sucho jako test soudržnosti

Třiadvacet let trvající sucho v povodí řeky Colorado přimělo americkou federální vládu k nebývalému kroku: chystá se porušit tradici sahající až do 19. století a bezprecedentním způsobem zasáhnout do sporů mezi třemi státy na dolním toku řeky – Arizonou, Nevadou a Kalifornií: nařídit jim, aby rovnoměrně omezily odběry vody z řeky.

Množství vody dodávané do této trojice států by díky opatřením kleslo až o čtvrtinu, jádrem sporu je ale slovo „rovnoměrně“. Dosud se totiž omezení řídila historickými zvyklostmi, kdy největší nárok na vodu měla zemědělská a lidnatá Kalifornie, a čerpání proto v časech sucha redukovala méně než ostatní. Většina vody pro všechny tři státy se odebírá z Lake Mead, umělého jezera vytvořeného Hooverovou přehradou na pomezí Arizony a Nevady. O tyto zásoby je třeba se rozdělit a v situaci, kdy hrozí, že přehrady na Coloradu už nebudou mít dost vody ani k tomu, aby v řece udržely souvislý průtok, podle federálních úřadů už zvykové právo nejde dodržovat. Zvláště pro Arizonu by to mělo katastrofální důsledky, města jako Tucson a Phoenix by mohla zůstat téměř bez přívodu pitné vody.