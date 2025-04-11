Umělá inteligence je nebezpečný terapeut. Říká vám, co chcete slyšet
S generálním sekretářem Evropské asociace pro psychoterapii Tomem Warneckem o odpojení od těla, finanční nedostupnosti terapie i rizicích používání AI jako psychické podpory
Dříve psychoterapii nevěřil, dnes je jedním z těch, kteří utvářejí obor v mezinárodním měřítku. Evropská asociace pro psychoterapii, na jejímž vedení se britský psychoterapeut Tom Warnecke podílí, sdružuje národní organizace včetně České asociace pro psychoterapii. Ve společnosti sídlící ve Vídni, v kolébce psychoanalýzy, se zabývá důležitými výzvami současnosti: jak zlepšit finanční dostupnost terapie, připravit psychoterapeuty na práci s příslušníky menšin a snížit rizika, která s sebou nese používání AI jako duševní podpory.
Začněme poslední výzvou. I kvůli finanční dostupnosti teď mnoho lidí využívá AI jako „malého terapeuta“. Je to podle vás dobrý trend, nebo spíš nebezpečný?
Je to nebezpečný trend. AI může být užitečná, ale máme i případy sebevražd – třeba mladý muž, jehož rodiče nyní žalují Sama Altmana a ChatGPT. AI mu nejen poradila, ale dokonce ho povzbuzovala, aby nehlásil varovné signály, které přicházely. Každý takový AI nástroj musí být pod komplexní kontrolou plně kvalifikovaného terapeuta, který bude sledovat, jak se AI nástroj chová a zasáhne ve chvíli, kdy udělá něco hloupého.
Existují i specializované AI terapeutické aplikace. Sama jsem některé zkoušela, když jsem pracovala na článku na toto téma.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu