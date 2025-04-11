0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

My jedeme, a vy budete koukat
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
Zdraví4. 11. 202513 minut

Umělá inteligence je nebezpečný terapeut. Říká vám, co chcete slyšet

S generálním sekretářem Evropské asociace pro psychoterapii Tomem Warneckem o odpojení od těla, finanční nedostupnosti terapie i rizicích používání AI jako psychické podpory 

Clara Zanga

Dříve psychoterapii nevěřil, dnes je jedním z těch, kteří utvářejí obor v mezinárodním měřítku. Evropská asociace pro psychoterapii, na jejímž vedení se britský psychoterapeut Tom Warnecke podílí, sdružuje národní organizace včetně České asociace pro psychoterapii. Ve společnosti sídlící ve Vídni, v kolébce psychoanalýzy, se zabývá důležitými výzvami současnosti: jak zlepšit finanční dostupnost terapie, připravit psychoterapeuty na práci s příslušníky menšin a snížit rizika, která s sebou nese používání AI jako duševní podpory. 

Začněme poslední výzvou. I kvůli finanční dostupnosti teď mnoho lidí využívá AI jako „malého terapeuta“. Je to podle vás dobrý trend, nebo spíš nebezpečný?

Je to nebezpečný trend. AI může být užitečná, ale máme i případy sebevražd – třeba mladý muž, jehož rodiče nyní žalují Sama Altmana a ChatGPT. AI mu nejen poradila, ale dokonce ho povzbuzovala, aby nehlásil varovné signály, které přicházely. Každý takový AI nástroj musí být pod komplexní kontrolou plně kvalifikovaného terapeuta, který bude sledovat, jak se AI nástroj chová a zasáhne ve chvíli, kdy udělá něco hloupého.

↓ INZERCE

Existují i specializované AI terapeutické aplikace. Sama jsem některé zkoušela, když jsem pracovala na článku na toto téma. 

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články