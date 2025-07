Střídání programových ředitelů na Colours: My ten festival neděláme, my ho žijeme

Košťálek: Souhlasím. Posledních několik let jsme byli v podstatě nonstop v kontaktu. A nutno říct, že my ten festival neděláme, my ho žijeme a budeme ho žít společně i nadále. Pro Colours je zásadní, že je to festival, který reflektuje obraz společnosti a obraz kultury. V daný moment se pokouší zachytit ten nejaktuálnější stav a v tom budeme pokračovat. Vždy budeme reagovat na to, co se kolem děje.