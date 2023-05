Slovy o přípravě na válku s Čínou ji američtí jestřábové sami přivolávají

Kvůli konfliktu na Ukrajině se jaderné zbraně v posledním roce staly téměř běžným konverzačním tématem. V desetiletích po konci studené války přitom z veřejné diskuze i povědomí lidí většinově vymizely. Mluvíme a přemýšlíme o jaderných zbraních dnes jinak než v době soupeření Ameriky a Sovětského svazu?

Máte pravdu, nemluvili jsme o jaderných zbraních už pěkně dlouho. Byly v pozadí celé studené války, po jejím konci jsme je ale odsunuli hodně dozadu. Přišla euforie a pocit, že teď žijeme ve světě mírových operací, ve světě, kde funguje Rada bezpečnosti OSN atd. Prožili jsme si fázi jaderného zapomínání. Generace, která si studenou válku pamatovala, odchází, a mladí lidé se zajímají o něco jiného. Pokud jste někde v Africe, Jižní Americe ale často i v Evropě, tak jaderné zbraně vnímáte jako velmocenské téma. Je to hra, kterou hrají velmoci, a my nemáme jak k tomu přispět, i když by případný jaderný konflikt dopadl i na nás. Veřejnost dnes mnohem méně rozumí tomu, jaké následky by mělo použití jaderných zbraní, jak by vypadala radiace, ekologické škody. Nemáme dnes ani žádná globální hnutí protestující proti jaderným zbraním, v roce 1982 New Yorkem prošel průvod milionu lidí proti jaderným zbraním. To se změnilo, dnes by se takový průvod uskutečnil kvůli klimatické změně nebo proti násilí na Afroameričanech.