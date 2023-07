Pobaltí se bojí, že Wagnerovci budou z Běloruska střílet přes hranici NATO

Poté, co se lídr Wagnerovců Jevgenij Prigožin před necelými dvěma týdny v Rusku neúspěšně pokusil o ozbrojené povstání, je jeho budoucnost spojena s mnoha otazníky. Ruský prezident Vladimir Putin bezprostředně po vzpouře oznámil, že jejímu lídrovi – a komukoli, kdo bude chtít sloužit v jeho skupině – umožní odchod do Běloruska, kde má soukromá žoldnéřská armáda nadále v plánu působit. Zároveň členům Wagnerovců nabídl, aby vstoupili do ruské armády a zapojili se dál do války na Ukrajině. Není tedy jisté, co bývalí žoldáci udělají: přidají se ke svému bývalému veliteli v exilu, anebo k ruské armádě? Jisté není ani to, co chce sám Prigožin v Bělorusku vlastně dělat, nebo co bude s bývalými aktivitami Wagnerovy skupiny v Africe.

Podle analytika německé stanice Deutsche Welle a experta na Rusko Konstantina von Eggerta už deklarovaný úmysl přesunout Wagnerovce do Běloruska vyvolává obavy v pobaltských zemích. „Může dojít třeba ke střelbě přes hranice. Zároveň se nejedná o pravidelnou armádu konkrétního státu. Jak by na to měla země reagovat? Naplňuje taková střelba přes hranice článek 5 severoatlantické dohody o napadení členského státu NATO nepřátelskou zemí?“ ptá se a dodává, že Putin si pravděpodobně vzal z vojenské vzpoury ponaučení a nebude se už snažit vytvořit další podobně silné žoldnéřské uskupení.