Cla na filmy vznikající mimo USA ? Spíš výkřik. Trumpův muž v Hollywoodu Mel Gibson natáčení v Itálii neruší

Když se člověk do té zprávy pečlivě začte, není vůbec jasné, co tím Donald Trump myslel. V pondělí tak sice vznikla určitá panika na straně českých filmařů hlavně kvůli tomu, zda budou zahraniční produkce rušit své plánované projekty v Česku, jako se to stalo během pandemie. Ale tahle panika není podložená. Pokud by se vůbec chystala nějaká cla nebo něco jiného, musela by tomu předcházet pečlivá analýza a prozkoumání globálního audiovizuálního průmyslu jako celku. Jinak to nedává žádný smysl. Naopak teď je v zájmu studií a producentů, aby dokončili to, co je naplánované či rozpracované v zahraničí. V Česku je v plném proudu natáčení akčního seriálu Ride or Die pro Amazon Prime. V červenci začne Netflix natáčet výpravný dobový seriál Věk nevinnosti.