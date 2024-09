Bitva s Klausem: kde uspěl a v čem kdysi prohrál jeden z nejpozoruhodnějších českých ekologů

Josef Vavroušek, významný český ekolog, myslitel, vizionář a zastánce udržitelného rozvoje, by se 15. září dožil osmdesáti let. Po revoluci se stal prvním (a zároveň posledním) federálním ministrem životního prostředí a díky svému rozhledu a vzdělání byl jednou z mála osobností schopných argumentačně čelit ekologickým „ignorantům“, jejichž hlavním apoštolem byl v první polovině devadesátých let tehdejší šéf ODS, ministr financí, místopředseda federální vlády a později premiér a prezident Václav Klaus. O tom, v čem střet obou mužů spočíval a co z Vavrouškova odkazu je živé i dnes, hovoříme s Vavrouškovým kolegou a přítelem, slovenským environmentalistou, geografem, ochranářem a bývalým politikem Mikulášem Hubou.