Tomáš Kulka
30napsaných článků
30napsaných článků
Nezasvěcenému českému turistovi, který se v Izraeli díval na televizní volební kampaň, bylo těžké vysvětlit, jaký je vztah mezi tím, co vidí na obrazovce, a vlastními platformami izraelské pravice a levice. Politický kýč obou hlavních soupeřů naprosto setřel ideologické rozdíly mezi Stranou práce a Likudem. Z rozjásaných, štěstím překypujících tváří mládeže či z optimistických, módně laděných písniček, jež záběry doprovázely, se dalo jen těžko uhodnout, oč vlastně pravici nebo levici jde.Totéž rozhodně nelze říci o kampani ultraortodoxních náboženských stran, které získaly téměř dvojnásobný počet mandátů oproti volbám předchozím.