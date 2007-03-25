Petr Morvay
64napsaných článků
64napsaných článků
V Maďarsku vyhrála levice. Spolu s gratulací ale přišla z Bruselu i kázeňská výstraha. Poprvé od roku 1990 vyhrála parlamentní volby vládní koalice a po mači nebude vystřídána. Socialisté a liberálové již zahájili rokování o nové vládě a je velice nepravděpodobné, že by se nakonec nedohodli – přes místy dosti vážné rozdíly v programech obou stran.
Strhne Viktor Orbán vítězství na pravici? Po prvním kole voleb má šanci jen velmi malou, uvidíme za týden. Ale byť zřejmě neuspěje a v Maďarsku, které jako jediná postkomunistická země ještě nepoznalo předčasné hlasování, vládní strana v podobě Gyurcsányho socialistů poprvé obhájí svůj mandát, nebude to znamenat konec Orbánovy dráhy – vždyť je mu teprve 42 let.