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Maciej Ruczaj

18napsaných článků

Autor: Respekt

Všechny publikované články

Chcete je rozehnat? Dáme vám šanci
Zahraničí5 minut

Chcete je rozehnat? Dáme vám šanci

Poznaň je známa jako město veletrhů. Jenže před týdnem upoutala evropskou mediální pozornost z jiného důvodu. Policie tam násilně ukončila nepovolený Pochod rovnosti, jehož cílem bylo „upozornit na problém diskriminace menšin“, především homosexuálů. Byla to už několikátá akce tohoto typu v Polsku – pokaždé je provázela atmosféra společenského konfliktu, emocí a občas i násilí.

Maciej Ruczaj27. 11. 2005
Zatím je všechno otevřené
Rozhovor16 minut

Zatím je všechno otevřené

Historik a politik Bronisław Geremek se narodil roku 1932 ve Varšavě. Pochází z židovské rodiny, za války mu zachránili život polští sousedé. Proslul nejdříve jako historik: jeho habilitační práce „Lidé z okraje společnosti ve středověké Paříži“ je významným mezníkem ve studiu středověké society. V roce 1968 vystoupil z komunistické strany na protest proti okupaci Československa. Podílel se na vzniku Solidarity, patřil mezi zakladatele Demokratické unie (později Unie svobody, dnes Demokratické strany), uskupení prvního demokratického premiéra Mazowieckého. V letech 1997–2000 byl polským ministrem zahraničí. Dnes je za svou zemi poslancem Evropského parlamentu.

Maciej Ruczaj31. 10. 2005
Rádio Marie převálcovalo elity
Zahraničí6 minut

Rádio Marie převálcovalo elity

Druhé kolo prezidentských voleb v Polsku připomínalo francouzské referendum o euroústavě. Tady i tam voliči hlasovali navzdory tlaku většiny politické elity, navzdory médiím a navzdory varováním ze zahraničí. V Polsku navíc navzdory průzkumům, které do poslední chvíle ukazovaly na kandidáta liberálů (Občanská platforma, PO) Donalda Tuska. Nakonec se radoval Lech Kaczyński a jeho strana Právo a spravedlnost (PiS), a po zářijových parlamentních volbách se tak celá země ocitla v rukou konzervativců. Kde hledat příčiny tohoto nečekaného vývoje?

Maciej Ruczaj31. 10. 2005
S představou prázdné ledničky
Zahraničí6 minut

S představou prázdné ledničky

V neděli 25. 9 se v katolických kostelech četl fragment z knihy Ezechielovy, v němž se mj. píše: „Jestliže… bude jednat podle práva a spravedlnosti, zachrání svou duši.“ Prý šlo o náhodu, avšak v kontextu polských parlamentních voleb získala biblická citace specifický význam. Překvapivým vítězem se totiž stala strana bratrů Kaczynských Právo a spravedlnost (PiS). Jistě, pravice měla podle všech předpokladů vyhrát, nicméně konzervativci se svými 28 % nečekaně překonali favorizované liberály z Občanské platformy (PO, 24 %). Čím to? Jak složí vládu? Co to bude znamenat pro Polsko i pro Evropu? To jsou teď aktuální otázky.

Maciej Ruczaj3. 10. 2005
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Redakce Respektu

Erik Tabery

Erik Tabery

šéfredaktor

Tomáš Brolík

Tomáš Brolík

zástupce šéfredaktora

Ondřej Kundra

Ondřej Kundra

zástupce šéfredaktora

Marek Švehla

Marek Švehla

vedoucí rubriky Komentáře

Martin Kontra

Martin Kontra

editor

Pavel Kroulík

Pavel Kroulík

editor webu

Ivan Lamper

Ivan Lamper

editor

Naďa Buchtová

Naďa Buchtová

redaktorka vydání

Kateřina Mázdrová

Kateřina Mázdrová

vedoucí vydání

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