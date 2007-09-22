Polemika
26 článků
Jedno procento pro Boha?
Mají se katolíci sami financovat?
Karel Štícha, Cyril Svoboda26. 8. 2007
Mohou soukromníci měřit rychlost?
Královéhradecký soud rozhodl, že měření rychlosti na silnicích nemohou pro obce zajišťovat radary soukromých firem.
Zdeněk Novák, Tomáš Veselý19. 8. 2007
Nechat to zarůst, nebo ne?
Středoevropský prales totiž není nekonečný svět ponurého, vlhkého stínu. V pestré mozaice se tam střídají mohutné stromy a světliny.
Jaromír Bláha, Martin Braniš5. 8. 2007
↓ INZERCE
Respekt ObchodPřejít do obchodu
Ještě k americkému radaru
Vláda minulou středu oznámila, že „téměř jistě“ bude americký radar stát dva kilometry od Míšova na Plzeňsku.
Ladislav Smoljak, Martin Kloubek8. 7. 2007
Může za nedostatek mozků vzdělávací systém?
Češi nebudou stačit na náročnější pracovní místa, pokud se nezačne reformovat už základní školství.
Tomáš Novotný, Dagmar Štrymlová24. 6. 2007
Udělala nejvyšší státní zástupkyně v kauze Čunek chybu?
Respekt17. 6. 2007