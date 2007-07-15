Jeroným Klimeš

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Poslanci dali před časem jednomyslně zelenou zpřísnění trestů za dětskou pornografii – do vězění až na dva roky by měl podle návrhu jít i ten, kdo má takové filmy či fotky doma.
Příslušníci vymírajících societ mají zvláštní druh rigidity. Jak se blíží jejich neodvratný konec, naplňuje je to zoufalstvím, které jim brání flexibilně hledat nové způsoby, jak zvrátit nepříznivý trend.
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