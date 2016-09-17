Ivo Možný
13napsaných článků
13napsaných článků
Za ekonomickou prosperitu vděčíme hodně tomu, že jsme se otevřeli zahraničním investicím. Cizí firmy, které tu zakládají své podniky, přenášejí do našeho prostředí svoji podnikovou kulturu. Suverenita domácích podnikových mravů, nastolených půl stoletím direktivního hospodaření, se rozkládá.
Desítky tisíc rodičů otevíraly minulý týden poštu s nervozitou. Jak by ne, očekávali vyrozumění o výsledku přijímacích zkoušek na gymnázia, odborné školy a učiliště, jež jsou prvním sociálně rozřazujícím okamžikem v životní dráze jejich ratolestí. Společná cesta generační kohorty povinným základním školstvím končí a děti se v patnácti letech rozcházejí. Potíž je ovšem v tom, že další cestu si nemohou školáci zvolit podle svých aspirací a přání, ani o ní nemohou rozhodnout jejich rodiče podle svých zkušeností s šancemi na pracovním trhu a podle svého odhadu budoucího vývoje. Určuje ji zejména počet míst, která jsou na jednotlivých typech škol v jejich dosahu nabízena. Už po několik generací přitom u nás tato nabídka neodpovídá aspiracím studentů a jejich rodičů. Je řízena těmi, kdo školy zřizují a spravují. Ti svá rozhodnutí ospravedlňují tím, že lépe vědí, co bude nastupující generaci v životě nejvíc ku prospěchu. Je to v lepším případě iluze, mnohokrát usvědčená z omylu, v horším podlá lež, dnes už očividná.