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Ivo Možný

13napsaných článků

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Zloději životů
Civilizace6 minut

Zloději životů

Desítky tisíc rodičů otevíraly minulý týden poštu s nervozitou. Jak by ne, očekávali vyrozumění o výsledku přijímacích zkoušek na gymnázia, odborné školy a učiliště, jež jsou prvním sociálně rozřazujícím okamžikem v životní dráze jejich ratolestí. Společná cesta generační kohorty povinným základním školstvím končí a děti se v patnácti letech rozcházejí. Potíž je ovšem v tom, že další cestu si nemohou školáci zvolit podle svých aspirací a přání, ani o ní nemohou rozhodnout jejich rodiče podle svých zkušeností s šancemi na pracovním trhu a podle svého odhadu budoucího vývoje. Určuje ji zejména počet míst, která jsou na jednotlivých typech škol v jejich dosahu nabízena. Už po několik generací přitom u nás tato nabídka neodpovídá aspiracím studentů a jejich rodičů. Je řízena těmi, kdo školy zřizují a spravují. Ti svá rozhodnutí ospravedlňují tím, že lépe vědí, co bude nastupující generaci v životě nejvíc ku prospěchu. Je to v lepším případě iluze, mnohokrát usvědčená z omylu, v horším podlá lež, dnes už očividná.

Ivo Možný25. 4. 2004

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Ondřej Kundra

Ondřej Kundra

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