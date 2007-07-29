Zdeněk Zacpal
14napsaných článků
14napsaných článků
Rámeček
Karel Strnad (1951) je trojnásobným mistrem republiky z poloviny 80. let (na mistrovství do zahraničí jezdit nesměl – měl příbuzné v kapitalistické cizině). Vystudoval dálkově Vysokou školu ekonomickou v Praze a pracoval jako stavební projektant. Po roce 1989 se začal živit svým koníčkem: zpracoval metodické materiály pro výcvik zásahových jednotek a policie, vedl výcvik studentů v bojových uměních a sebeobraně na FTVS UK. Dnes působí jako vedoucí trenér oddílu karate v pražské Hostivaři.
Konec rámečku
Jste mistrem karate-dó. Co to vlastně je?
Na to nejde odpovědět jednoznačně. V doslovném překladu znamená karate holé ruce, dó cestu, umění. Obecně řečeno platí jako ve všech bojových uměních i zde, že užíváním technik, které sloužily záchraně lidského života, si člověk pěstuje nadhled a učí se řešit životní konflikty – nejen v oblasti fyzického napadení – s určitým odstupem.