Jiří Tichý
14napsaných článků
14napsaných článků
V mnoha povolebních hodnoceních se konstatovalo, že komunistická strana je vlastně jedinou silnou politickou stranou. Absurdní, ale realistické zjištění, z kterého je nutno vycházet. Neméně absurdní se jeví rozpor mezi voláním po konstruktivní opozici a zároveň zdůrazňováním práva veškerého tisku na nezávislost.
Předseda ústřední volební komise dr.Záhorský potvrdil svobodný a demokratický průběh letošních voleb. Účast voličů byla až překvapivě velká, jejich hlasy byly sečteny a rozděleny. Čísla, čísla a zase čísla. V procentech, mandátech i kusech. Každý je četl, každý je zná.
"Nevěřím nikomu, protože Žid nemůže nikomu věřit," sdělila mi starší žena s jistotou, jaké se jen stěží odporuje. Prošla Treblinkou a Osvětimí, bezprostředně po svém zázračném návratu se ve vlastním bytě dívala do očí dobře živeného pána, odklepávajícího cigaretu do jejího starožitného popelníku.