Petruška Šustrová
26napsaných článků
26napsaných článků
Heslo „spravedlnost, nikoli pomstu“ se stalo programem Simona Wiesenthala, který svůj život zachráněný z koncentráku zasvětil pátrání po nacistických zločincích. Leckdo po zhroucení východoevropských totalitních režimů doufal, že se snad po Wiesenthalově vzoru časem objeví i nějaký „lovec komunistů“. Člověk, jenž nebude spoléhat na úřady a na vlastní pěst se pustí do hledání zločinců, kteří pod rouškou ideologie týrali miliony lidí. Po třinácti letech však lze konstatovat, že se zatím stále neobjevil a ani není v dohledu.