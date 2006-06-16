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Redakce

Eliška Bártová

217napsaných článků

Všechny publikované články

Hyundai dostal svůj výhled
Domov8 minut

Hyundai dostal svůj výhled

Na severu Moravy se koncem minulého týdne odehrálo opravdu výjimečné drama. Původně sympatická snaha státu a krajské samosprávy nalákat do obce Nošovice korejskou automobilku Hyundai se ve finiši zvrtla v divadlo, ze kterého šel – a jde pořád – mráz po zádech. Urputný tlak na odkup pozemků nutných pro příchod velkého investora a vidina nevídaných peněz do rodinných rozpočtů zaslepila místní natolik, že těm, kteří byli proti, šlo na konci minulého týdne o život. Poslední vytrvalé ctitele rodové půdy „přesvědčily“ nakonec anonymy vyhrožující vraždou.

Eliška Bártová18. 12. 2005
Ratha ta ta ta
Domov8 minut

Ratha ta ta ta

Ze zdravotnictví se opět stalo téma číslo jedna. Po nucené správě uvalené novým ministrem zdravotnictví na Všeobecnou zdravotní pojišťovnu ovládlo toto téma na celý týden i debatu v českém sněmu. Fronta se ale nenatáhla podle věcného pohledu na jádro problémů zdejšího zdravotnictví, spíš podle politických barev. Za ministra Ratha, nepřímo obviňujícího opoziční politiky z účasti na tunelování zadlužené pojišťovny, se samozřejmě postavili „jeho“ sociální demokraté. Naopak nesmiřitelně proti jsou lidé z ODS. Ve vzájemném přetahování trochu zapadlo, že jde-li v probíhajícím sporu hlavně o cenu a úroveň zdejší zdravotní péče, stihl už nový ministr udělal některé kroky správným směrem.

Eliška Bártová27. 11. 2005
Nové zprávy ze Šumavy
Domov8 minut

Nové zprávy ze Šumavy

Spor o podobu jednoho z nejzachovalejších míst české přírody dostal nový impulz. Starostové šumavských obcí se obrátili na premiéra s prosbou o pomoc při záchraně pracovních míst i dosavadního způsobu života a občanský spolek lesníků označil lidi z vedení parku za zločince porušující zákon. Důvodem je rozhodnutí nového šéfa parku Aloise Pavlíčka rozšířit nejvzácnější lokality parku, kde se už dál nebudou kácet kůrovcem napadené stromy. Pavlíčkův verdikt nahnal adrenalin do mnoha zainteresovaných hlav a postavila se proti němu široká koalice: od prezidenta republiky přes jihočeského hejtmana až po zmíněné starosty. Stoupenci šéfa parku jsou zase přesvědčeni, že za celou vzpourou stojí snaha těžařské lobby udržet výnosný byznys.

Eliška Bártová20. 11. 2005
Konec vizionářů na Broumovsku
Domov10 minut

Konec vizionářů na Broumovsku

Když dva misionáři kultury a ekologie přitáhli do zastrčeného koutu Čech mezinárodní umělce i proslulé politiky, psalo se v novinách o úžasném experimentu. Řada lidí odjinud s tichou závistí sledovala, jak se na Broumovsku tančí v kostelích, obnovuje stará tvář krajiny a vztyčují kříže smíření. Teď je s tím vším konec. Misionáři po letech odcházejí, trpce a se zklamanými pocity. A v místě samém vládne nad jejich odchodem špatně utajovaná radost. Jak se to mohlo stát?

Eliška Bártová16. 10. 2005
Velká školská reforma je tu
Téma25 minut

Velká školská reforma je tu

Je to už víc než třicet dnů, co jsme se všichni stali účastníky i aktéry největší vzdělávací reformy od dob Marie Terezie. Cíl zní skvěle: předělat školy ze zastaralých paláců drilu, nudy a papouškovaných vědomostí v místo, kde učitelé rozvíjejí osobnost žáka a učí ho orientaci v moderním světě. Revoluční změnu vítají odborníci i opozice. Ale veřejnost, rodiče a často ani sami učitelé o ní nic nevědí. Přitom jejich nápady a nadšení jsou pro zdar díla zcela klíčové.

Eliška Bártová9. 10. 2005
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Redakce Respektu

Erik Tabery

Erik Tabery

šéfredaktor

Tomáš Brolík

Tomáš Brolík

zástupce šéfredaktora

Ondřej Kundra

Ondřej Kundra

zástupce šéfredaktora

Marek Švehla

Marek Švehla

vedoucí rubriky Komentáře

Martin Kontra

Martin Kontra

editor

Pavel Kroulík

Pavel Kroulík

editor webu

Ivan Lamper

Ivan Lamper

editor

Naďa Buchtová

Naďa Buchtová

redaktorka vydání

Kateřina Mázdrová

Kateřina Mázdrová

vedoucí vydání

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