Eliška Bártová
217napsaných článků
217napsaných článků
Was soll man mit einem Kind anfangen, das einen Menschen umgebracht hat? Dieses Thema bewegt heute die politische Szene Tschechiens. Von Zeitungen und aus dem Parlament kommen Vorschläge, wie man mit den minderjährigen Feinden der Gesellschaft umgehen soll. Der folgende Fall zweier solcher „kleiner Mörder“ bietet Inspiration.
Na severu Moravy se koncem minulého týdne odehrálo opravdu výjimečné drama. Původně sympatická snaha státu a krajské samosprávy nalákat do obce Nošovice korejskou automobilku Hyundai se ve finiši zvrtla v divadlo, ze kterého šel – a jde pořád – mráz po zádech. Urputný tlak na odkup pozemků nutných pro příchod velkého investora a vidina nevídaných peněz do rodinných rozpočtů zaslepila místní natolik, že těm, kteří byli proti, šlo na konci minulého týdne o život. Poslední vytrvalé ctitele rodové půdy „přesvědčily“ nakonec anonymy vyhrožující vraždou.
Ze zdravotnictví se opět stalo téma číslo jedna. Po nucené správě uvalené novým ministrem zdravotnictví na Všeobecnou zdravotní pojišťovnu ovládlo toto téma na celý týden i debatu v českém sněmu. Fronta se ale nenatáhla podle věcného pohledu na jádro problémů zdejšího zdravotnictví, spíš podle politických barev. Za ministra Ratha, nepřímo obviňujícího opoziční politiky z účasti na tunelování zadlužené pojišťovny, se samozřejmě postavili „jeho“ sociální demokraté. Naopak nesmiřitelně proti jsou lidé z ODS. Ve vzájemném přetahování trochu zapadlo, že jde-li v probíhajícím sporu hlavně o cenu a úroveň zdejší zdravotní péče, stihl už nový ministr udělal některé kroky správným směrem.
Spor o podobu jednoho z nejzachovalejších míst české přírody dostal nový impulz. Starostové šumavských obcí se obrátili na premiéra s prosbou o pomoc při záchraně pracovních míst i dosavadního způsobu života a občanský spolek lesníků označil lidi z vedení parku za zločince porušující zákon. Důvodem je rozhodnutí nového šéfa parku Aloise Pavlíčka rozšířit nejvzácnější lokality parku, kde se už dál nebudou kácet kůrovcem napadené stromy. Pavlíčkův verdikt nahnal adrenalin do mnoha zainteresovaných hlav a postavila se proti němu široká koalice: od prezidenta republiky přes jihočeského hejtmana až po zmíněné starosty. Stoupenci šéfa parku jsou zase přesvědčeni, že za celou vzpourou stojí snaha těžařské lobby udržet výnosný byznys.
Když dva misionáři kultury a ekologie přitáhli do zastrčeného koutu Čech mezinárodní umělce i proslulé politiky, psalo se v novinách o úžasném experimentu. Řada lidí odjinud s tichou závistí sledovala, jak se na Broumovsku tančí v kostelích, obnovuje stará tvář krajiny a vztyčují kříže smíření. Teď je s tím vším konec. Misionáři po letech odcházejí, trpce a se zklamanými pocity. A v místě samém vládne nad jejich odchodem špatně utajovaná radost. Jak se to mohlo stát?
Over thirty days ago, all of us became participants of and actors in the largest educational reform since the times of Maria Theresa. Its objective sounds great: to reshape schools from outdated castles of drill, boredom and parroted knowledge into places where teachers develop pupils’ personalities and teach them how to find their bearings in modern world.
Je to už víc než třicet dnů, co jsme se všichni stali účastníky i aktéry největší vzdělávací reformy od dob Marie Terezie. Cíl zní skvěle: předělat školy ze zastaralých paláců drilu, nudy a papouškovaných vědomostí v místo, kde učitelé rozvíjejí osobnost žáka a učí ho orientaci v moderním světě. Revoluční změnu vítají odborníci i opozice. Ale veřejnost, rodiče a často ani sami učitelé o ní nic nevědí. Přitom jejich nápady a nadšení jsou pro zdar díla zcela klíčové.