Jan Kovalík
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272napsaných článků
Představení nových mobilů a chytrých hodinek vyvolalo otázky, zda výrobky s logem nakousnutého jablka jsou stále tím nejlepším, co lze dnes ze spotřební elektroniky koupit. Každopádně se ale ukazuje, že nejúspěšnější firma dneška vstupuje do nové, komplikovanější éry své existence.
Česká filozofka a designérka Denisa Kera tvrdí, že díky sociálním sítím jsme definitivně přišli o soukromí. Bojovat o něj už prý nemá smysl. Teď je třeba se soustředit na informace, na nichž zatím "žádný Google" nesedí. Tím pokladem jsou tzv. biodata, čili informace o tom, co se děje v našich tělech a životech.