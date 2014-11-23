Fenomén technologie
77 článků
Fenomén technologie3 minuty
Vůně benzinu
Jan Horčík
Fenomén technologie2 minuty
Editorial: Bez knoflíků
Martin Kontra23. 11. 2014
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Fenomén technologie5 minut
Vyřídíme to rychle
Karolína Vránková23. 11. 2014
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Fenomén technologie9 minut
Na chytré stezce
Technika mění život cyklistů ve městech
Jiří Motýl23. 11. 2014
Fenomén technologie6 minut
Hřbitov vysloužilé elektroniky
Hory elektronického odpadu rostou tempem, nad nímž se tají dech. Bohaté země zatím nechávají špinavou práci s jejich likvidací na chudších sousedech. Doba, kdy se budou muset o zodpovědnou likvidaci postarat samy, se ale nezadržitelně blíží.
Filmaři s mobilem
Miniaturní videosekvence z aplikací Vine či Instagram zažívají zlaté časy. Milovníkům internetu jejich tvrdé limity vyhovují a k tomu, aby řekli, co mají na srdci, nepotřebují dokonalost. Prolomí ale krátká videa dosavadní nadvládu obrázků na webu?
Karel Veselý23. 11. 2014