Michal Zlatkovský

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Čeští vývojáři z úspěšného studia Amanita Design vydávají interaktivní grotesku Chuchel
Ameriku zaplavují chytré reproduktory. Domácnost ovládaná hlasem přestává být hudbou budoucnosti.
O cestě za nalezením levného spolubydlení s příjemnými lidmi
Užívání LSD v malých dávkách prý zvyšuje výkonnost a dláždí cestu ke šťastnějšímu lidstvu
Galaktická pouť ve hře No Man’s Sky je pohledem do budoucnosti videoher
Co přineslo celosvětové šílenství jménem Pokémon Go
(Nejen) filmové vývary z letošního ročníku karlovarského festivalu
Technologický obr Microsoft kupuje internetové tržiště práce LinkedIn
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