Jan Horčík

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Na co (také) budeme jezdit, až skončí nafta a benzin
Budou nové evropské emisní předpisy znamenat faktický zákaz aut se spalovacím motorem?
Hlavním smyslem nových evropských emisních předpisů je probudit zdejší automobilky ze spánku
Jak by mohla vypadat energetická budoucnost Evropské unie a Česka
Do Evropy míří nová Tesla a zdejší automobilky slibují, že do dvou let nabídnou něco lepšího
Elektrické koloběžky kalifornské firmy Lime zaplavily Prahu. Jakou mají budoucnost a proč si na ně lidé stěžují?
Proč v Česku nesmějí fungovat bateriová úložiště elektřiny, moderní prostředek k vyrovnávání výkyvů v síti
Brýle, které by obohatily naše vnímání okolí a usnadnily komunikaci, slibují miliardové zisky. Technologie rozšířené reality je však stále v plenkách.
Proč se firmě Boston Dynamics, jednomu z nejslavnějších a nejoriginálnějších výrobců robotů, nedaří uspět na trhu
Dráty nad silnicí možná zažijí renesanci – a s nimi i trolejbusy, které dnes mohou být částečně autonomní. Trolej by mohl pohánět i náklaďáky.
Elektrická nákladní auta překvapují akcelerací a levným provozem. Prosadí se proti naftě a benzinu?
Technologie, které proniknou do našich domácností – možná už brzy
Na trh míří nová Tesla – auto, které rozhodne o osudu dravé automobilky Elona Muska
Proč vodíkový pohon prohrává v souboji s elektromobily
Na jedno nabití s ním ujedete skoro 350 kilometrů. Zdarma. Stane se nový elektromobil od Elona Muska převratem v dopravě?
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