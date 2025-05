Přišel den, kdy byl každý přece odjakživa proti?

Stalo se tak poté, co do Gazy jedenáct týdnů neproudily léky ani žádné jídlo. Hrozící hladomor mohly odvrátit vozy plné humanitární pomoci. Ty ovšem Izrael zadržoval na hranicích. „Bavíme se o nákladních vozech s jídlem pro děti,“ upozorňuje humanitární koordinátor OSN Tom Fletcher. Bez okamžité pomoci jsou podle něj a OSN v ohrožení životy až čtrnácti tisíc dětí. Necelou stovku vozů propustila izraelská armáda teprve ve středu večer, pro záchranu situace by ovšem bylo potřeba až šest set podobných vozů denně.