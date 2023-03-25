Polemika
14 článků
3 minuty
ANO. Obhájce terorismu by ji taky nedostal (snad)
Udělení Nobelovy ceny za literaturu Peterovi Handkemu vyvolalo vlnu kritiky kvůli jeho podpoře hlavního viníka války v Jugoslávii Slobodana Miloševiče. Měli by hodnotitelé podobně problematické postoje zohledňovat?
Jan H. Vitvar20. 10. 2019
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Společnost7 minut
Polemika
V nájmu, nebo ve vlastním?
Respekt13. 11. 2017
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Jak je to skutečně s naším vztahem k EU
Předseda ODS reaguje na komentář Respektu
Petr Fiala26. 8. 2017
Společnost6 minut
Polemika: Brněnské nádraží je příkladem zanedbání uživatelské perspektivy
Šárka Doležalová, Michal Kohout, Filip Tittl2. 11. 2016