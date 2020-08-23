Luděk Niedermayer

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Kudy nám utíkají miliardy eur
5 zpráv, které byste neměli minout
Pocity velké jižní země v potížích by nám měly být blízké
Národní banka varuje před přijetím evropské měny pomocí matoucích informací
Vládní plány na snižování deficitu nejdou dohromady ani s požadavky EU, ani se zdravým rozumem
Na první pohled jde o desetiny procenta, ve skutečnosti o důležitou zprávu o naději
Ekonomická agenda vznikající vlády
nabízí jen mlhavý výhled toho, co nás čeká
Hospodářství má zdravé základy, přesto jeho výkon klesá, protože na vině je stát
Razance zásahu ČNB byla překvapivá. Doufejme, že ví, co dělá
Co mají ministři udělat a čeho se vyvarovat
České politické strany začínají opatrně mluvit o vstupu země do eurozóny
Česká ekonomika si už nemůže dovolit neschopnost vládních úředníků
Debatu o další pomoci tlumí optimismus z konce krize
Může vláda ekonomice pomoc z recese
Co přinese nová vláda
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