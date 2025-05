Vládneme, nerušit #7: Souček bude zřejmě odvolán, ale co pak? Krize v ČT vstupuje do horké fáze

Teprve před rokem a půl zvolila Rada ČT do pozice generálního ředitele České televize Jana Součka, nyní to vypadá, že ho na mimořádném zasedání 6. května odvolá. Dostal se totiž do sporu s velkou částí jejích členů - sám uvádí, že ho někteří z radních vydírají, protože nesplnil jejich představy o fungování veřejnoprávní televize. Jaké udělal Jan Souček chyby? Co mu vytýkají radní? A kdo by ho případně mohl nahradit? O tom v podcastu Vládneme, nerušit diskutovali redaktoři Respektu František Trojan, Martin Štorkán a Filip Zelenka. Čtěte také: Očekávalo se ode mě, že budou padat ikony jako třeba Václav Moravec, říká v rozhovoru ředitel ČT Souček