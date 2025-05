Očekávalo se ode mě, že budou padat ikony jako třeba Václav Moravec, říká v rozhovoru ředitel ČT Souček

Nebylo nic takového. Já jsem všem, kteří chtěli slyšet, s čím jdu do kandidatury na generálního ředitele, řekl, že do toho jdu s tím, že chci, aby ta televize především pískala rovinu. Ale vy správně pojmenováváte to, že od samého počátku jsem v nějakém podezření, to je pravda. Nerad bych, aby to vypadalo jako fňukání, ale musím říct, že můj předchůdce Petr Dvořák udělal něco, co se nedělá. Od okamžiku mého zvolení dost často mediálně moji volbu komentoval, do toho se začali přidávat lidé, kteří mají většinou rychle hotový názor a vždy je radikální, jako jsou bývalí členové Rady České televize, Zdeněk Šarapatka nebo René Kühn. Takže se podařilo vyvolat atmosféru jistého podezření, co za tím mým zvolením je. A dodneška nevím, proč se tohle neustále táhne. Před pár dny jsem tady seděl s lidmi ze zpravodajství a publicistiky a od šéfredaktora Michala Kubala zaznívalo, že v žádném případě do divize zpravodajství a publicistiky žádné tlaky a vydírání nedolehly. To je to nejdůležitější, to, že jsem tlaky od té televize odstínil, považuju za klíčovou roli generálního ředitele. Takže to moje mediální spojování s nějakými jakoby vnějšími tlaky, ať už komerčními, nebo politickými, cokoli si pod tím kdo představí, se nenaplnilo. Už minulý týden jsem informaci o tlacích zveřejnil.