Víc peněz na obranu se dá získat u bank, ve fondech i zvýšením daní

„Musíme zásadně navýšit výdaje na vlastní obranu, a to minimálně na tři procenta HDP během několika dalších let," řekl v týdnu v projevu premiér a šéf ODS Petr Fiala s následujícím dodatkem, že navyšování o 0,2 procenta hrubého domácího produktu ročně je dle něj realistické a rozpočtově zvládnutelné. Jak ve Výtahu Respektu říká Jaroslav Spurný, najít finance by neměl být takový problém, spíš jde o jejich efektivní využití, což se armádě v některých případech nedaří. „Dluh by byl nejspíš nevyhnutelný, nemuselo by to ale nutně zvedat rozpočtový dluh. V Evropě jsou dnes problémy s bankovními půjčkami do zbrojního průmyslu, jejich zapojení by mohlo pomoct. Také se to neobejde bez zvýšení některých daní. Pokud se peníze, které máme, ať už evropské nebo české, využijí efektivně, půjde to pokrýt," vysvětluje a potvrzuje slova ministryně obrany Jany Černochové, že ještě závažnější než nedostatek financí je málo lidí v armádě i v civilní části resortu. Jak lidi motivovat? Mohlo by se v tom Česko inspirovat v zahraničí? A proč je v otázkách investic do armády lepší nesoustředit se jen na čísla?