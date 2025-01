ODS a TOP 09 zřejmě výpověď bez udání důvodu neprosadí. Proti jsou i koaliční partneři

Poslanci ODS a TOP 09 chtějí zavést možnost výpovědi bez udání důvodu, ale zaměstnanci by v takovém případě mohli získat dvojnásobné odstupné. To alespoň chtějí prosadit jmenované strany v rámci pozměňovacího návrhu k takzvané flexibilní novele zákoníku práce. Proti zavedení výpovědi bez udání důvodu je opozice, ale shoda nepanuje ani v rámci koalice: návrh odmítají i poslanci z hnutí STAN a lidovci. Co všechno kromě výpovědi bez udání důvodu by novela zákoníku práce mohla přinést? A jak by v praxi vypadala výpověď bez udání důvodu, pokud by návrh prošel? O tom ve Vátahu Respektu mluví Filip Zelenka.