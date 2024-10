Noční Praha už nechce být organizovaně ožralá

„V posledních letech vidíme zjevnou snahu proměnit centrum města z nevkusného "disneylandu", zaplněného křiklavými reklamami nejrůznějšími podnikatelskými nápady od pseudohistorických aut přes pivní šlapací kola po různé produkce s exotickými zvířaty, v něco jiného,“ říká Silivie Lauder o novém pražském omezení organizovaných vycházek s průvodcem v době nočního klidu. Praha se tak řadí po bok měst jako je Amsterdam nebo třeba Mnichov, které také přehodnocují svůj přístup k turistů. Na co se přesně se nový zákaz v Hlavním městě vztahuje a jak to zapadá do širších plánů Prahy i dalších evropských měst. Nejen o tom mluví Slvie Lauder v podcastu Výtah Respektu. Moderuje Štěpán Sedláček