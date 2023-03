Kate NV skládá hudbu, jako by byla znovu dítětem

Album týdne

Běží zvlněnou krajinou, nad níž se vznášejí nejrůznější předměty bez valné souvislosti. Pneumatika, polštář, paleta, plameňák, klávesy, míč, televizor. Neuhýbá před nimi - a jak běží, popsané věci se na ni tak samy nabalují. Nesbírá je, nechytá, ulpívají na ní; a když jich je moc, spadnou a ona běží dál. Tak vypadá animovaný digitální videoklip ke skladbě oni (they) od původem ruské skladatelky Kate NV, který otevírá její nové album WOW. A je to vhodná vizuální metafora toho, jak zní její hudba.

Ono WOW v názvu její už páté desky má značit až dětský údiv, který člověk může cítit při setkání s novým nástrojem a novým zvukem. Na albu se prolínají syntetické zvuky s terénními nahrávkami, manipulovanými vokály - a do toho mohou zaznít housle, klarinet nebo flétna, na něž ovšem jako by nehrál nikdo zdatný. Spíš někdo poháněný zvědavostí, co se stane, když se foukne o trochu víc nebo když se zmáčkne tenhle čudlík, a jak by to znělo, kdyby se do něčeho jiného praštilo. Při poslechu přitom není zřejmé, co je vtip, hříčka a co hledání neprobádaných cest.

Katja Šilonosova, jak zní občanské jméno Kate NV, označuje za svoji velkou inspiraci třeba dílo pražského malíře Viktora Pivovarova nebo východoevropskou animovanou tvorbu pro děti sedmdesátých a osmdesátých let, která s využitím minimálních prostředků podněcovala diváckou imaginaci. Sama přistupuje k hudbě velmi podobně: z perspektivy poučené experimentátorky obeznámené s avantgardou 20. století se snaží objevit ničím nezatíženou hravost.

Na předchozím albu Room for the Moon se nostalgicky vracela do vzpomínek na hudbu, již jako dítě slýchala. WOW je pokusem začít skládat tak, jako by dítětem znovu opravdu byla. Pavel Turek

Výstava týdne

Loni se stala laureátkou Ceny kritiky za mladou malbu, následně zakončila studia na AVU - a trilogii raných úspěchů nyní malířka Karolína Netolická završuje samostatnou výstavou Blízkost v dáli v pražské Bold Gallery. Pár dobrých výstav už sice za sebou letos třicetiletá autorka má, ale tohle je první vstup na půdu renomovaných soukromých síní, který se může stát definitivním průkopnickým krokem její slibně rozjeté kariéry. A taky se jím s nejvyšší pravděpodobností stane.

Netolická s kurátorem Davidem Koreckým do výstavy vybrala průřez svou tvorbou z posledních tří let. Visí tu tedy jak práce, které ještě dělala na škole v ateliéru Jiřího Petrboka, ale taky úplně nová díla. Vesměs je vytváří podmanivou technikou suchého pastelu na plátně, který se výborně hodí k enigmatickému obsahu obrazů. Na nich definují všelijací tvorové napojení na jakési zvláštní vesmírné síly, ať už v podobě fialového Měsíce přitahující mladou dívku, světelné koule očichávané v lese zvířaty nebo zlověstného slunečního vemene, ze kterého proudí mléko rovnou do úst čtyřem postavám v kapucích uvrženým do transu.

Netolická má blízko k surrealismu. Její - postupem času čím dál detailnější - scény přesto vycházejí z obyčejné reality, respektive z takové podoby skutečnosti, jakou autorka dokáže vnímat. Určitě se jí v hlavě musí honit spousta barvitých představ, zároveň je z pláten znát, že se umí dívat kolem sebe a neuzavírá se jen do vnitřního světa. Akademie loni do světa vypustila několik absolventů a absolventek, jejichž tvorbu si zamilujete hned na první pohled. Karolína Netolická mezi ně patří. Jan H. Vitvar

Literatura

S třemi novými žánrovými kategoriemi a bez účasti Kateřiny Tučkové. Takové bude blížící se udílení cen Magnesia Litera. Nově budou předány Litery za detektivku, fantastiku a humoristickou knihu. Pořadatelé minulý týden oznámili nominace, které od letošního ročníku nabízejí ve všech kategoriích jen tři tituly. Do hlavní kategorie próza se tak kupodivu nevešla zmíněná autorka Bílé Vody, bestselleru loňského roku, za který již dostala Státní cenu za literaturu. A dokonce nevešla ani do takzvaného longlistu, krátkého seznamu autorů a autorek, kteří sice nemohou vyhrát, ale pořadatelé jim chtějí získat větší pozornost u čtenářské obce. V próze mohou zvítězit Anna Bolavá s Vypravěčem, Magdaléna Platzová s Životem po Kafkovi a Viktor Špaček s Čistým, skromným životem. Ceny budou vyhlášeny 17. dubna na Nové scéně Národního divadla v přímém přenosu České televize. jhv

