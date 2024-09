Vyříkejte si to po lidovecku. Napište své výtky na papírek

Vyříkat si to s lidovci. Kolem půl páté se to na náměstí ve Velkém Meziříčí začíná hemžit lidmi ve žlutém s koláči a letáky. Kdo pozorně hledá, najde mezi nimi po chvíli i dva lidovecké ministry – Petra Hladíka a Marka Výborného. Politici KDU-ČSL druhé zářijové odpoledne zvou občany ke krajským volbám. A taky k debatě v místním klubu Jupiter nazvané Pojďme si to vyříkat. Na tu se k nim připojí i předseda lidovců a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.