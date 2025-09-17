0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Jak chce Čína změnit svět
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
17. 9. 20252 minuty

Volby se blíží, ale to víte

Sledujte je proto s námi

Tomáš Brolík

Čtete jeden z našich newsletterů. Přihlaste se k jejich odběru a budou vám chodit do e-mailové schránky. Máte z čeho vybírat. Silvie Lauder píše newsletter V pasti pohlaví, Markéta Plíhalová pak Jednotku intenzivní péče. Světovému dění se věnuje newsletter GARRIGUE, domácí politice newsletter PLAMÍNKOVÁ. Pomezí byznysu a politiku popisuje Sečteno, podtrženo, který připravuje Filip Zelenka.

Vážené čtenářky a čtenáři,

volby se blíží, kolega František Trojan už rozepisuje úkoly na volební odpoledne a noc. Na jejich sledování na našem webu (s minireportážemi mých kolegů ze štábů a glosami a komentáři odsud z redakce) vás srdečně zvu. To je až za dva týdny a kus. Už teď ale přinášíme celou řadu reportáží a analýz, které by vám mohly pomoct se zorientovat v tuzemské předvolební krajině. Vyberu jich jen pár.

V Moravskoslezském kraji se rozděluje hodně poslaneckých míst. Za SPD tu bojuje Jindřich Rajchl, za Spolu ministr financí Zbyněk Stanjura, za Stačilo! jeho faktická lídryně Kateřina Konečná a za ANO, samozřejmě, Andrej Babiš. To, jak se voliči v kraji kolem Ostravy, Opavy, Havířova a Bruntálu rozhodují, popsal v reportáži František Trojan.

↓ INZERCE
Stačilo!, Prostějov 12.9. 2025 Autor: Milan Jaroš

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články