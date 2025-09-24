0:00
0:00
24. 9. 20252 minuty

Volby jsou za rohem, sledujte je (pořád s námi) dál

Tomáš Brolík

Čtete jeden z našich newsletterů. Přihlaste se k jejich odběru a budou vám chodit do e-mailové schránky. Máte z čeho vybírat. Silvie Lauder píše newsletter V pasti pohlaví, Markéta Plíhalová pak Jednotku intenzivní péče. Světovému dění se věnuje newsletter GARRIGUE, domácí politice newsletter PLAMÍNKOVÁ. Pomezí byznysu a politiku popisuje Sečteno, podtrženo, který připravuje Filip Zelenka.

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

je to stejné jako před týdnem, je to jen blíž. Za týden a kus půjde Česko k volbám do Sněmovny. A tak nebudu ztrácet čas a zrekapituluji vám tady, co všechno si můžete o té nejaktuálnější politice u nás přečíst.

Marek Švehla napsal obsáhlý a podrobný profil Kateřiny Konečné, jejíž uskupení Stačilo! sice nebude trhat voličské rekordy, ale přes pět procent se dostane. A to z ambiciózní političky udělá jednu z vítězek voleb. Jak asi se svým vlivem naloží si můžete přečíst v jejím portrétu.

Na takový vliv se asi Zdeněk Hřib těšit nemůže, ale šéf Pirátů, který svou stranu dostal z velkých problémů ke sněmovní jistotě, je také jednou z úspěšných postav blížících se voleb. Mluvil s ním František Trojan a jejich rozhovor vřele doporučuji.

