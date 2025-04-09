Viktor Orbán je v obležení
A pořád ne a ne najít cestu ven
Tento newsletter měl teď dlouhou sérii zpráv z Polska, přeskočíme proto na závěr do Maďarska, kde každým týdnem houstne předvolební boj – a to se bude hlasovat až na jaře příštího roku.
Nezávislí průzkumníci z think tanku 21 Research Center zveřejnili pravidelný žebříček politiků. Ptají se respondentů, kterou postavu by „chtěli vidět v důležité politické funkci“. Záměrně ale nespecifikují, jestli tím myslí předsedu vlády. Výsledek velmi dobře kopíruje, respektive stvrzuje stav, v jakém se aktuální maďarský politický boj nachází.
Na prvním místě je opoziční lídr Péter Magyar, kterého by si v oné roli přálo 39 procent Maďarů. To není pro vládní Fidesz a jeho šéfa Viktora Orbána dobrá zpráva, ale není ani překvapivá. Jen o pět procent lidí na nějakém čelném místě vidí Ákose Hadházyho, což je nezávislý politik, který prošel Fideszem i liberální levicí a který valnou část svého času tráví upozorňováním na korupci, jíž se dopouští Orbánova rodina. Že na prvních dvou místech trůní tyto dvě postavy, to už je pro Viktora Orbána velký problém. On sám je třetí. Důležitý post mu přeje 30 procent lidí. Stejně jako Gergelymu Karácsonyovi, starostovi Budapešti, jehož obliba vzrostla díky pochodu hrdosti, který navzdory vládnímu zákazu v hlavním městě uspořádal. Pro Fidesz – stále nic dobrého.
