Prokuratura v Sarajevu nařídila zadržet vůdce bosenských Srbů

Teď už k tomu, co radost zrovna nevzbuzuje. Letos to bude třicet let od uzavření daytonské mírové dohody, která ukončila válku v Bosně a Hercegovině a nastolila velice křehký, ale dlouhý mír. Smlouvu před bezmála třiceti lety v Paříži po dlouhém vyjednávání podepsali tehdejší srbský prezident Slobodan Milošević, chorvatský prezident (který zastupoval bosenské Chorvaty) Franjo Tuđman a bosenský prezident Alija Izetbegović.