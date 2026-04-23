0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Goodbye, Orbán
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
23. 4. 20264 minuty

Opravdu se Babišova vláda bojí demonstrací?

Plamínková: Studenti protestovali proti rušení koncesionářských poplatků a odbory vyhlásily stávkovou pohotovost

František Trojan

Čtete jeden z našich newsletterů.

Kolem středečního poledne je na náměstí Jana Palacha mezi Rudolfinem a Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy rušno. Proudí sem studenti a studentky z pražských škol, kteří symbolicky opustili výuku, aby vyjádřili nesouhlas se záměrem vlády Andreje Babiše osekat médiím veřejné služby rozpočet a současně je převést pod státní financování. Stejně tak učinili studenti a studentky také na desítkách dalších míst po Česku.

Plné náměstí Jana Palacha... Autor: Milan Jaroš

O dvě hodiny dříve vstoupily do stávkové pohotovosti odbory Českého rozhlasu – a ve stejném čase, kdy začíná studentský protest, oznamují totéž odbory České televize. Společně s nimi vyhlašuje pohotovost iniciativa Veřejnoprávně. Ta záměr zrušit koncesionářské poplatky odsoudila již na začátku roku a jsou pod ní podpisy tří tisícovek zaměstnanců a zaměstnankyň médií veřejné služby.

↓ INZERCE

Dlouho před oficiálním startem mezi protestujícími studenty chodí zástupci internetových projektů. Ptají se, proč si studenti a studentky přejí zachovat tradiční mediální instituce v jejich současné podobě. V jeden moment tak studenta zpovídá Adam Šejna, který už je ve veřejném prostoru občas přezdíván jako „český Charlie Kirk“ – americký konzervativní politický aktivista a Trumpův podporovatel. Přezdívku si vysloužil ideovým ukotvením a prací, která spočívá v tom, že se snaží nachytat při rozhovorech liberální vrstevníky.

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 160 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články