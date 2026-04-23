Opravdu se Babišova vláda bojí demonstrací?
Plamínková: Studenti protestovali proti rušení koncesionářských poplatků a odbory vyhlásily stávkovou pohotovost
Kolem středečního poledne je na náměstí Jana Palacha mezi Rudolfinem a Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy rušno. Proudí sem studenti a studentky z pražských škol, kteří symbolicky opustili výuku, aby vyjádřili nesouhlas se záměrem vlády Andreje Babiše osekat médiím veřejné služby rozpočet a současně je převést pod státní financování. Stejně tak učinili studenti a studentky také na desítkách dalších míst po Česku.
O dvě hodiny dříve vstoupily do stávkové pohotovosti odbory Českého rozhlasu – a ve stejném čase, kdy začíná studentský protest, oznamují totéž odbory České televize. Společně s nimi vyhlašuje pohotovost iniciativa Veřejnoprávně. Ta záměr zrušit koncesionářské poplatky odsoudila již na začátku roku a jsou pod ní podpisy tří tisícovek zaměstnanců a zaměstnankyň médií veřejné služby.
Dlouho před oficiálním startem mezi protestujícími studenty chodí zástupci internetových projektů. Ptají se, proč si studenti a studentky přejí zachovat tradiční mediální instituce v jejich současné podobě. V jeden moment tak studenta zpovídá Adam Šejna, který už je ve veřejném prostoru občas přezdíván jako „český Charlie Kirk“ – americký konzervativní politický aktivista a Trumpův podporovatel. Přezdívku si vysloužil ideovým ukotvením a prací, která spočívá v tom, že se snaží nachytat při rozhovorech liberální vrstevníky.
