Nový maďarský premiér Magyar se jde zbavit prezidenta
Garrigue: Na konci května vypršelo ultimátum, které dal Péter Magyar hlavě státu po volbách
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„Nezasloužíte si funkce, ve kterých jste. A tak seberte ten zbytek důstojnosti, co vám zbyl, a odejděte sami, než vás odvoláme my.“ Tohle říkal Péter Magyar, tehdy vítěz voleb a dnes už maďarský premiér, když se ukázalo, že jeho strana Tisza získala ve volbách ústavní většinu a může mít nad zemí, kterou držel v hrsti Viktor Orbán, ohromnou moc.
Vyjmenoval několik vysokých činitelů státu a prezidenta Tamáse Sulyoka, nejvyššího z nich, jako prvního. Magyarovo ultimátum do konce května nevyslyšel nikdo z nich. Teď vláda Tiszyslibuje, že bude jednat - a Sulyok, ústavně nejtěžší oříšek v odvolávání, bude exemplární příklad.
Podle současných ústavních pořádků prezidenta odvolat nejde. Parlament může jeho konec navrhnout, ale konečné slovo má ústavní soud, který je plný lidí Fideszu (jeho šéfa Magyar ostatně také vyzval k odchodu, stejně jako všechny ostatní soudce).
Sulyoka by tak soudci nejspíš ve funkci podrželi. Vláda ale může díky své síle ústavu přepsat a regule změnit. Vyřadit z procesu ústavní soud a nechat všechno na poslancích, například. Možností je několik. Může klidně i zrušit prezidentský úřad, ale tímhle směrem Magyar neuvažuje. Naopak už několikrát zmínil, že by se prezident republiky mohl volit v přímé volbě, stejně jako v Česku.
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