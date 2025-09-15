0:00
Garrigue: První AI ministryně - Dánové volí evropský protiletecký systém - Jak na život s drony

Co rozhodne o vítězství ve válce bezpilotních strojů

Magdaléna Fajtová
,
Ondřej Kundra

Čtete jeden z našich newsletterů. Přihlaste se k jejich odběru a budou vám chodit do e-mailové schránky. Máte z čeho vybírat. Silvie Lauder píše newsletter V pasti pohlaví, Markéta Plíhalová pak Jednotku intenzivní péče. Světovému dění se věnuje newsletter GARRIGUE, domácí politice newsletter PLAMÍNKOVÁ. Pomezí byznysu a politiku popisuje Sečteno, podtrženo, který připravuje Filip Zelenka.

Dobrý den z Prahy a tak trochu z Chersonu,

ruské drony nad územím dvou členů EU a NATO – Polskem a Rumunskem – jsou v současnosti zprávou číslo jedna (nebo minimálně by měly být) v Evropě. Jak jsme připraveni na tuto hrozbu? Máme technologickou i politickou kapacitu ubránit se dronovým a jiným útokům Ruska? Nakolik se můžeme spoléhat na podporu USA? To jsou otázky, které se na nás valí ze všech stran – všechny jsou klíčové a je jasné, že právě naše reakce a reakce NATO na události posledních dní budou definovat i následující roky evropské obrany. U frontové linie, kde proti sobě bojují Ukrajina s Ruskem, ale probíhá ještě jiná, subtilnější dronová válka – a právě té se v dnešním newsletteru bude věnovat Ondřej Kundra. Ještě než se k tomu ale dostaneme, pojďme se podívat na přehled zahraničního dění. 

