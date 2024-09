Nástup ANO, síla předvolebních koalic. Co ukáže krajská laboratoř tentokrát?

Co bude sdělením krajských voleb. Pamatujete ještě na rok 2016? Před osmi lety do krajských voleb kandidovaly napříč Českem samostatně TOP 09, ČSSD nebo ODS. Dnes jde až na výjimky o něco nemyslitelného. V tomto roce také do krajů poprvé kandidovalo hnutí ANO: ovládlo naprostou většinu z nich a potvrdilo předpoklad, že je novým nejsilnějším hráčem na politické scéně (kde nahradilo sociální demokraty). Následující čtyři roky nemělo reálného vyzyvatele. Tehdejší pravicová opozice byla nejednotná a její výsledky ukázaly, že ANO konkurovat nemůže.