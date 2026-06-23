Maďarsko ruší státní televizi a rozhlas, chce začít úplně znovu. A prezident už může vyklízet kancelář
Premiér Magyar plní volební slib a revoluční elán jeho straně nedochází
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Maďarská státní televize byla v uplynulých šestnácti letech tak provládní, až to byla parodie na propagandu. Rozbít tuhle mašinu, jeden z pilířů mediální moci státostrany Fidesz Viktora Orbána, sliboval nynější premiér Péter Magyar před volbami na skoro každém náměstí.
Měsíc po dubnových volbách se nic nedělo, ve státních médiích končili vrcholní manažeři a nejvýš postavení pracovníci, ale jinak se z obrazovek a reproduktorů linulo opatrné a nejisté, ale vlastně běžné zpravodajství.
V polovině května vláda podle očekávání ohlásila, že má v plánu radikální řez, a teď je s nejistotou konec. Magyarova vládní strana Tisza přijala nový mediální zákon, a protože chápe svou politickou misi jako revoluci, stejně na to jde i u médií. Státní média na papíře ruší. Firmu (vlastněnou státem), která je provozovala, rozpouští, rozpouští i všechny instituce, kterými je stát dozoroval. Zakládá organizace nové (televizi a rozhlas v jedné firmě, tiskovou agenturu v druhé), na všechna vedoucí místa vypisuje výběrová řízení. Zřizuje novou mediální radu, kde třetina členů připadne vládě, třetina opozici, třetina novinářské obci. A kromě toho také zřizuje nový fond, který má pomáhat nezávislým soukromým médiím.
Opoziční Fidesz protestuje, tak radikálnímu kroku měla podle něj předcházet rozprava a debata, ale je mu to málo platné. Tisza slibuje, že nebude politiku a parlament válcovat jako její předchůdci, ale u některých věcí dělá předem ohlášenou výjimku. Státní média mezi ně patří. Má to o snazší, že v úplném překopání většinou Maďarů pohrdaného a vysmívaného vysílání má veřejnou podporu.
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