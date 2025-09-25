Garrigue: Sarkozy je vinen - New Yorku dál vládnou krysy - Zákaz učebnic od autorek
Ženy musí pryč z afghánských škol. Teď už i ty na papíře
Dobrý den z Prahy a tak trochu z Kábulu,
radikální islamistické hnutí Tálibán v Afghánistánu přitvrzuje v represích vůči ženám. Ty v zemi dle nařízení Tálibánu již nesmějí studovat déle než do šesté třídy. Nově si studenti vysokých škol nebudou smět přečíst žádnou z knih, kterou napsala autorka, hnutí zakázalo také 18 oborů. Není to přitom jen problém odsunu žen z veřejného a intelektuálního prostoru, který je alarmující – zákaz celkově téměř 700 publikací znamená jednoduše problém pro výuku. Neví se, jaké učebnice tyto knihy nahradí. Více si ale přečtěte v našem dnešním tématu, které napsala moje kolegyně Clara Zanga. Teď k dalšímu světovému dění:
