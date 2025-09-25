0:00
25. 9. 20255 minut

Garrigue: Sarkozy je vinen - New Yorku dál vládnou krysy - Zákaz učebnic od autorek

Ženy musí pryč z afghánských škol. Teď už i ty na papíře

Magdaléna Fajtová
,
Clara Zanga

Čtete jeden z našich newsletterů. Přihlaste se k jejich odběru a budou vám chodit do e-mailové schránky. Máte z čeho vybírat. Silvie Lauder píše newsletter V pasti pohlaví, Markéta Plíhalová pak Jednotku intenzivní péče. Světovému dění se věnuje newsletter GARRIGUE, domácí politice newsletter PLAMÍNKOVÁ. Pomezí byznysu a politiku popisuje Sečteno, podtrženo, který připravuje Filip Zelenka.

Dobrý den z Prahy a tak trochu z Kábulu,

radikální islamistické hnutí Tálibán v Afghánistánu přitvrzuje v represích vůči ženám. Ty v zemi dle nařízení Tálibánu již nesmějí studovat déle než do šesté třídy. Nově si studenti vysokých škol nebudou smět přečíst žádnou z knih, kterou napsala autorka, hnutí zakázalo také 18 oborů. Není to přitom jen problém odsunu žen z veřejného a intelektuálního prostoru, který je alarmující – zákaz celkově téměř 700 publikací znamená jednoduše problém pro výuku. Neví se, jaké učebnice tyto knihy nahradí. Více si ale přečtěte v našem dnešním tématu, které napsala moje kolegyně Clara Zanga. Teď k dalšímu světovému dění:

