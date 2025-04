Človíček a jeho žralokem ukousnuté přirození. V polské prezidentské kampani se teď hraje na mužnost

Hlavním adeptem na polské prezidentství je pořád varšavský starosta Rafał Trzaskowski, a tak to logicky nemá lehké. Vedoucí kandidát to nemá lehké nikdy, a když je to kandidát vládní (Trzaskowski je prominentním členem vládní Tuskovy Platformy), tak obzvlášť. Trzaskowskému jeho soupeři a jejich voliči vyčítají (trochu neférově), že je příliš zahleděný do sebe a své elegance a svého světáctví, příliš spokojený, že je tento Varšavan zkrátka příliš varšavský. A také (dost pochopitelně), že to, co nabízí je prázdné – žádná změna. Jako veskrze vládní kandidát ani nemůže nabídnout nic jiného, než že bude jako dosud, jen ještě lépe. A spousta Poláků změnu chce. Buď zpátky vládu Práva a spravedlnosti, nebo úplné překopání polské politiky.