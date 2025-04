Jak získat mladé voliče? Zavést školné, zpřísnit potraty a být trochu zvláštní

Co udělat jako nadějný prezidentský kandidát v zemi, kde poslední parlamentní volby rozhodlo téma potratů, a kterého podporují hlavně mladí lidé? Sławomir Mentzen, muž, který by se mohl probojovat do druhého kola blížících se polských prezidentských voleb, nabízí jasnou odpověď: prohlásit, že potrat po znásilnění by také postavil mimo zákon, protože nemáme právo zabít člověka, i když pro nás znamená „nějakou nepříjemnost“, a zavedl by školné na vysokých školách.