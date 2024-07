Dnes je draho. A bez auta se tu žít nedá

Pohled do volebních map po každém hlasování ukáže nový jev. Ukázal ho i letos. Ve volbách do Evropského parlamentu se zvedli ze židle lidé z malých obcí podél hranic krajů, kteří dříve volit nechodili. A díky tomu tady více než jinde uspěla dvojice mimoparlamentních protestních stran – Přísaha s Motoristy sobě a komunistická koalice Stačilo!. Obce na pomezí krajů se vyznačují vzdáleností od center a mnohdy si připadají zapomenuty, mají to všude daleko, ubývá v nich obyvatel stejně jako v pohraničí, nemají dobře dostupnou práci. Říká se jim „vnitřní periferie“. V jedné takové obci na pomezí krajů byl časopis Respekt popsat vnitřní odloučenost před třinácti lety. Co se za tu dobu v obci Jiříkov na Bruntálsku změnilo? A jak to vypadá na jiném vnitřním okraji, kde drtivě vyhrál lídr Motoristů Filip Turek?